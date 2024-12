Cultweb.it - Natale in Casa Cupiello, come nacque il capolavoro di Eduardo?

inè un testo teatrale che racchiude la maestria diDe Filippo nel rappresentare la complessità della famiglia e delle relazioni umane. Con una narrazione ironica e struggente (fino a diventare tragica),trasporta gli spettatori in una Napoli del primo Novecento, dove il calore e le tensioni familiari si intrecciano. La storia del presepe di Lucadiventa il simbolo della lotta per preservare le tradizioni in un mondo che cambia. Maquestoscrisseinnel 1931, in un’epoca segnata dalla crisi economica globale e dal regime fascista in Italia. La scelta di ambientare la storia a, una festività simbolo di unità familiare, rifletteva l’intenzione didi analizzare le dinamiche interpersonali con occhio critico e sensibile.