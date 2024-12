Cityrumors.it - Mutuo non pagato: dopo quante rate arretrate scatta il pignoramento

Leggi su Cityrumors.it

Se non si paga illa banca ha la possibilità di pignorare l’immobile: ecco come funziona epuò intervenireIlcorrisponde a un contratto di finanziamento a lungo termine, attraverso il quale chi sottoscrive il, che sia una banca o un altro istituto finanziario, concede una somma di denaro a quello che viene chiamato il mutuatario, ovvero chi riceve i soldi, ma con l’obbligo di restituire l’importo in un periodo di tempo che viene prestabilito e alla quale vanno sommati anche gli interessi.nonarretil– Cityrumors.itIl suo pagamento è ovviamente obbligatorio e il debito va risolto entro quelle tempistiche che sono state accordate al momento della sottoscrizione. Si verificano, però, talvolta delle situazioni per cui si è costretti a dei ritardi o, in casi più estremi, al mancato riconoscimento delle