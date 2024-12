Mistermovie.it - Mister Movie | Flavia Vento su Tony Effe: “Per me è Satana”

Ospite a “Pomeriggio Cinque”,ha condiviso con il pubblico i suoi piani per il Natale, dichiarando di trascorrerlo in solitudine, dedicandosi alla preghiera e alla spiritualità. Intervistata dal conduttore Dario Maltese, la 47enne ha spiegato che per lei il Natale non è un momento di festa tradizionale, ma un’occasione per avvicinarsi a Gesù Cristo: “Io sto a casa da sola a pregare. Non è solitudine, è una cosa mia. Per me è proprio la vicinanza a Gesù Cristo“, ha affermato, sottolineando che non è interessata a regali o cibi tipici come il pandoro.sul Natale ed il capodanno a Roma conha anche raccontato un episodio che l’ha segnata profondamente: un anno fa, infatti, avrebbe avuto una visione della Vergine Maria. “La Madonna mi è apparsa davanti alla sorgente al Golf Parco di Roma, era vestita di azzurro e portava 12 stelle sul capo.