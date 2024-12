Quotidiano.net - Kazakistan: precipita aereo diretto in Cecenia, a bordo 67 persone

Roma, 25 dicembre 2024 - Unpasseggeri della Azerbaijan Airlines èto invicino alla città di Aktau, sulle rive del Mar Caspio. Il velivolo, un Embraer 190, era partito da Baku, in Azerbaigian, ed eraa Grozny, in. Ac’erano c'erano 67, 62 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. Ci sarebbero sopravvissuti fa sapere il ministero per le emergenze kazako in base a informazioni preliminari, citato dalle agenzie russe. Secondo quanto scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea, lo schianto sarebbe avvenuto a causa di una collisione con uno stormo di uccelli.