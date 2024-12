Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Bennacer non basta: gli obiettivi a centrocampo

In vista delinvernale, ilsta valutando con attenzione come rinforzare il proprio, una zona del campo che potrebbe necessitare di nuovi innesti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Con le voci che si intensificano, vediamo i principalirossoneri per gennaio e per il mercato estivo. Secondo gli ultimi rumors, uno dei nomi più chiacchierati per il mercato di gennaio è quello di Carney Chukwuemeka, mediano del Chelsea. Il giocatore classe 2003 potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe accontentare entrambe le parti. Chukwuemeka ha già dimostrato di avere qualità importanti e potrebbe rappresentare un ottimo innesto per il. La dirigenza rossonera, in particolare il direttore sportivo Moncada, avrebbe un occhio di riguardo per il giovane talento inglese, che potrebbe finalmente trovare maggiore spazio al Diavolo.