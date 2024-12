Anteprima24.it - Borrelli denuncia: “A Licola leoni cercano di abbattere la recinzione del circo”

Tempo di lettura: 2 minuti“Tragedia sfiorata alo scorso 23 dicembre, quando durante uno spettacolo circense alcunisi sono rivoltati e hanno tentato dile gabbie che li dividevano dal pubblico. Alcuni avventori, seduti nelle prime file, sono scappati, tra i presenti c’erano molto bambini”. Lo sottolinea, in una nota, Francesco Emiliodeputato di Alleanza Verdi – Sinistra che sul caso ha pubblicato dei video e che annuncia per venerdì 27 dicembre, alle ore 20:00, “una iniziativa di protesta, indetta dall’attivista animalista Enrico Rizzi, davanti alincriminato, per protestare contro l’utilizzo di animali selvatici”. “Le torture a danno di questi animali sontuosi non sono più tollerabili.e tigri non dovrebbero mai passare una vita intera in cattività o essere esibiti come oggetti, tra saltelli e frustate per divertire un pubblico che non è in grado di riconoscere il consumarsi di una cattiveria inaudita – spiega– Solo la fortuna ha evitato la tragedia a, per questo abbiamo deciso di scendere in strada per manifestare tutto il nostro disappunto e la nostra rabbia contro chi ancora sfrutta questi animali.