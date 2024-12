Lanazione.it - "Vadym aspetta mezzanotte in trincea". Nipote ventenne sotto le bombe russe. Kristina vive qui, trema a ogni messaggio

"Lui non lo dice, ma nei suoi occhi leggo la paura". L’unico contatto, a migliaia di chilometri da distanza, è il telefonino. Da Arezzo all’Ucraina dove la guerra non si ferma e si continua a morire. Giovani, giovanissimi come, 22 anni, riservista ora nelladel Donbass.qui l’angoscia della famiglia. "La madre dimia sorella e ci prepariamo a un Natale molto triste, carico di preoccupazione per la sorta di mio".si è laureato nel 2023 e per arricchire il curriculum in vista di un lavoro, ha scelto la scuola militare dalla quale è uscito come riservista. "Ma a ottobre è stato chiamato a combattere insieme ai militari ucraini. Lui è tenente e ha la responsabilità di un gruppo di soldati. ne sente il peso e lo ammette nelle nostre conversazioni, spesso notturne, quando è possibile stabilire un contatto".