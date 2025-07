Carica Pellegrini dal recupero all’obiettivo rinnovo | con Gasperini può rilanciarsi

La Roma si prepara ad un’estate di grandi sfide e rivoluzioni, con Gasperini pronto a rilanciarsi e a guidare i giallorossi verso nuovi traguardi. Tra acquisti imminenti e il desiderio di rafforzare la rosa, il club lavora con intensità per regalare al tecnico i primi rinforzi entro una settimana. La squadra si avvicina al ritiro di Trigoria determinata a scrivere il proprio futuro: l’unico che Ranieri non è…

Una Roma estremamente concentrata sul mercato in questi giorni, con quella voglia matta di regalare a Gasperini i primi acquisti entro una settimana, quando la squadra si riunirà a Trigoria per il ritiro estivo. Lucca per l’attacco e il solito Wesley per la fascia destra sono solo alcuni dei nomi caldi per i giallorossi, ma il tecnico sarà chiamato anche a tirare fuori il meglio dai giocatori già a sua disposizione. L’unico che Ranieri non è riuscito a rilanciare quest’anno è Lorenzo Pellegrini, un giocatore una volta centrale, tanto da diventare capitano, ed ora avvolto da un alone di tristezza e difficoltà che lo perseguita da tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it