Superman | prime recensioni rompono l’embargo e distruggono il film di James Gunn

Il nuovo Superman di James Gunn sta già scatenando un’ondata di polemiche, anche prima dell’uscita ufficiale nei cinema. A pochi giorni dalla fine dell’embargo, le recensioni di alcuni media statunitensi non sono affatto positive, con commenti che rischiano di influenzare l’attesa dei fan e il successo del film. La discussione è aperta: cosa riserverà il nuovo supereroe di Gunn? È solo l’inizio di un dibattito destinato a crescere.

Il nuovo Superman diretto da James Gunn non è ancora arrivato nelle sale, ma sta già facendo discutere. A pochi giorni dalla fine dell’embargo ufficiale sulle recensioni, due importanti testate statunitensi hanno pubblicato in anticipo le loro opinioni – e i giudizi sono tutt’altro che lusinghieri. Il Daily Beast pubblica (per errore?) una recensione distruttiva. La prima testata ad aprire le danze è stata The Daily Beast, che ha pubblicato per sbaglio – e poi rimosso nel giro di pochi minuti – la propria recensione di Superman, in netto anticipo rispetto alla revoca dell’embargo fissata per l’ 8 luglio alle ore 15:00 ET. 🔗 Leggi su Nerdpool.it