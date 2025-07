Sorpresa del Real bomber del Mondiale pronipote di Rita Hayworth nerd | chi è Gonzalo Garcia

Il mondo del calcio è stupito dall'ascesa di Gonzalo García, il sorprendente talento del Real Madrid, protagonista di 4 gol in appena 5 partite. Ventun anni, un futuro brillante e un paragone con Raul che fa sognare i tifosi blancos. Lanciato da Xabi Alonso come titolare nel cuore dell’attacco, questo giovane promette di scrivere pagine memorabili. Scopriamo di più su questa nuova stella pronta a lasciare il segno.

Ventun anni, 5 partite, 4 gol: Xabi Alonso l'ha lanciato da titolare al centro dell'attacco del Real e lui ha risposto da capocannoniere. Tra un corso di laurea in Big Data e il paragone con Raul, tutto sul nuovo bomber blanco.

È più Raul o è più Santillana? No, è Gonzalo Garcia: il bomber che studia per una doppia laurea È la vera sorpresa del Mondiale per Club. El Pais: "I movimenti e il tiro sono tipici della vecchia scuola". Spiegel: "Suo nonno era un torero, cugino di Rita Haywort

