Abbiamo un annuncio da fare Federica Panicucci e Marco Bacini la replica alle ultime voci

Da settimane si rincorrono voci sulla fine della storia tra Federica Panicucci e Marco Bacini, alimentate da indiscrezioni e segnali contrastanti. Ora, è arrivata la loro prima replica ufficiale, pronta a mettere fine ai rumors e a chiarire la verità . La coppia, insieme da anni, desidera parlare direttamente ai loro fan e chiarire ogni dubbio. Ecco cosa hanno deciso di condividere, per mettere a tacere le speculazioni e riportare la serenità .

Di recente si è diffusa l’’indiscrezione secondo cui la relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini sarebbe giunta al capolinea. A lanciare la notizia è stato Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, parlando esplicitamente di una separazione tra la conduttrice e l’imprenditore: “Abbiamo provato a capire se tra i due ci fosse una crisi in corso e abbiamo trovato riscontro positivo. Titoli di coda”, ha scritto. La coppia, insieme da ben 16 anni, è così finita al centro dell’attenzione mediatica. La notizia ha provocato molto clamore. E adesso, di fronte alla crescente eco, i diretti interessati hanno deciso di intervenire in prima persona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

