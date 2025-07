Sinner l’ex fidanzata e la nuova presunta fiamma | cala il gelo VIDEO

A Wimbledon, tra le rigide linee di gioco e la tradizione centenaria, Jannik Sinner si concentra esclusivamente sul suo passo verso la vetta. Ma il gossip si insinua tra le mura del torneo, alimentando speculazioni sulla sua vita privata. La presenza della ex Anna Kalinskaya e gli avvistamenti con Laila Hasanovic fanno tremare il silenzio dei campi. La domanda ora è: quanto influisce tutto questo sul suo cammino? La risposta, solo il tempo lo svelerà.

A Wimbledon, dove si respira solo tennis e tradizione, Jannik Sinner ha scelto una sola strada: massima concentrazione. Il numero uno del mondo non vuole distrazioni e lo ha ribadito senza esitazioni, declinando persino l'invito al Gran Premio di Silverstone. Tuttavia, lontano dalla racchetta, il gossip non gli dà tregua. Tra la presenza della sua ex Anna Kalinskaya e gli avvistamenti con la modella Laila Hasanovic, il campo da gioco non è l'unico posto dove il campione deve tenere alta l'attenzione.