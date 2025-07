Il menswear della prossima estate passa anche dalla Berlin Fashion Week

mondo del menswear, riflettendo le tendenze che plasmeranno l’estate 2024. La Berlin Fashion Week si conferma così come un laboratorio di innovazione e autenticità, offrendo uno sguardo audace sul futuro della moda maschile. Protagonista indiscussa di questa evoluzione, il menswear si prepara a conquistare le strade con stile, personalità e una nuova consapevolezza di sé. L’attesa ora è tutta per scoprire come questi trend si tradurranno nelle passerelle e nei guardaroba di domani.

Molto probabilmente, quella appena conclusa è stata la migliore Berlin Fashion Week di sempre. Non perché abbia cercato di replicare Parigi o Milano, ma perché ha finalmente trovato un proprio equilibrio: colto ma viscerale, concettuale ma portabile, giovane ma già maturo. Il merito va a una line-up che ha fatto quello step-up necessario, capace di mettere insieme debutti importanti, conferme rilevanti e la crescita tangibile di un intero sistema creativo. GMBH si è confermata presenza imprescindibile, David Koma ha fatto il suo primo passo nel menswear, Ottolinger ha presentato una collezione maschile che ha tenuto testa a molte delle più blasonate presentazioni europee.

