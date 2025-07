Allerta meteo in Campania in arrivo temporali e grandine

Prossime ore in Campania si preannunciano tempestose: temporali e grandine potrebbero cogliere di sorpresa, anche in breve tempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla valida fino a domani sera, segnalando condizioni di forte variabilità e potenziali fenomeni intensi. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per proteggersi da eventuali rischi improvvisi. Durante le allerte, la prudenza resta la miglior alleata.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 23,59 di oggi fino alle 23,59 di domani, lunedi’ 7 luglio, su tutta la Campania. Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidita’ di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo e’ infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento. Attenzione dovra’ essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

