LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro attesa per Longo Borghini e le big

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia Femminile 2025! Oggi si corre una tappa cruciale con la cronometro, tra attese, sfide tra le big e l’entusiasmo delle campionesse nazionali al via. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme ogni emozione di questa giornata decisiva! Cliccate qui per non perdere nemmeno un momento.

11:41 E' sul percorso anche la prima italiana al via, ovvero Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo). A breve sarà la volta di Emma Redaelli (Isolmant-Premac-Vittoria) ed Arianna Fidanza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi). 11:39 Diverse la fresche campionesse nazionali al via. Spiccano la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e la svizzera Marlen Reusser (Movistar Team). 11:36 Partita l'australiana Amber Pate. INIZIA LA CRONOMETRO 11:34 Ci siamo. Un minuto al via ufficiale del Giro d'Italia femminile 2025! 11:31 Sezione iniziale della cronometro piatta e senza difficoltà planimetriche.

