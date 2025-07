Tragedia a Brescia | Alina muore mentre balla alla sua festa di compleanno

Una tragica perdita scuote Brescia nel giorno del suo 60° compleanno: Alina, appassionata ballerina e amata da tutti, ha perso la vita improvvisamente durante la sua festa, probabilmente a causa di un colpo di calore in un'estate insolitamente torrida. L'evento ha lasciato sgomenti amici e parenti, che ora si interrogano sulle cause di questa terribile fatalità. La comunità si unisce nel ricordo di una donna che, con il suo talento, ha illuminato molte vite.

Brescia, 6 luglio 2025 – È morta mentre festeggiava il giorno del suo 60° compleanno, probabilmente per un malore che potrebbe essere collegato a un colpo di calore e al caldo estremo di questi giorni. È accaduto ieri in serata a Brescia, nelle pertinenze di un chiosco che era particolarmente affollato, con le persone sedute a bere bibite e acqua fresca in cerca di refrigerio dopo che, passato il temporale, le temperature sono tornate alte e l’umidità ha fatto capolino. La donna morta, nata in Ucraina, si chiamava Alina Starukh. Viveva in Italia da una ventina di anni, ovvero da quando era arrivata nel bresciano per lavorare come badante e aiutare marito, figlio e parenti rimasti nella nazione natale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia a Brescia: Alina muore mentre balla alla sua festa di compleanno

