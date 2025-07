Matera-Metaponto incidente | morti marito e moglie Stamattina

Tragedia questa mattina sulla strada Matera-Metaponto, dove un grave incidente ha spezzato la vita a una coppia di coniugi. La donna di 45 anni ha perso la vita sul colpo, mentre il marito di 50 anni è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Un dramma che scuote l’intera comunità e richiede ancora chiarimenti sulle cause di uno scontro fatale tra veicoli lungo quella tragica tratta.

