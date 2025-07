Operazione contro ombrellone selvaggio nel salernitano.

Continuano senza sosta le iniziative di tutela e rispetto del patrimonio naturale della Costa Cilentana. L’operazione notturna ad Ascea rappresenta un importante passo avanti contro l’ombrellone selvaggio, un fenomeno che minaccia l’equilibrio ambientale e l’accessibilità delle spiagge. La lotta contro l’abusivismo balneare non si ferma qui: è un segnale forte per garantire spiagge più pulite, sicure e godibili da tutti, nel rispetto delle regole e dell’ambiente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la lotta al fenomeno dell'”ombrellone selvaggio” sulle spiagge della Costa Cilentana, nel Salernitano. La. notte scorsa ad Ascea, gli agenti della Polizia municipale hanno condotto un’operazione per liberare alcuni tratti di litorale occupati abusivamente da attrezzature balneari lasciate incustodite. Ombrelloni, sedie e lettini erano stati posizionati in spiaggia con l’intento di riservare posti in maniera impropria, violando le norme sull’uso del demanio marittimo. Nel tratto compreso tra il Lido Scirocco e il Lido La Lampara sono stati sequestrati circa 130 ombrelloni, insieme a sdraio e altri oggetti da spiaggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it