Calciomercato Inter se Sommer parte tutto su Ter Stegen

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: dopo le voci su Sommer, il nome di Ter Stegen si fa sempre più caldo. Secondo la stampa catalana, il portiere blaugrana, ora relegato in panchina, potrebbe essere il grande colpo per rinforzare la porta nerazzurra. Con un contratto in scadenza nel 2028 e il futuro incerto a Barcellona, le trattative sono ancora aperte: sarà lui il nuovo volto tra i pali?

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano lesportiudecatalunya.cat, il portiere Marc Andre Ter Stegen sarebbe ai ferri corti con i blaugrana. Il tedesco è stato relegato al ruolo di 3° portiere dopo l' arrivo di Szczesny e adesso avrebbe voglia di cambiare aria. Il suo contratto scade nel 2028 ma il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

