Dazi Meloni in soccorso dell’Ue | la possibile telefonata con Trump per chiudere l’intesa

In un clima di incertezza, l'Italia si schiera a fianco dell'Unione Europea, pronta a intervenire con strategie innovative. Dazi e tensioni commerciali non fermano il nostro impegno, e mentre si ipotizza una telefonata tra Meloni e Trump per chiudere un'intesa cruciale, la nostra leadership dimostra determinazione nel tutelare gli interessi nazionali e comunitari. Una partita ancora aperta, ma con un obiettivo chiaro: difendere il futuro economico dell'Europa.

L'Unione europea si prepara alla possibilitĂ di non ottenere alcun accordo prima del 9 luglio. Di fronte a tale evenienza si è mobilitato anche il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, che ha riproposto la possibilitĂ di sostenere i settori colpiti dai dazi con i fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Meloni in soccorso dell’Ue: la possibile telefonata con Trump per chiudere l’intesa

Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" - Pechino ha deciso di interrompere l'acquisto di nuovi aerei Boeing, segnando un'importante escalation nelle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Sembra ancora lontano l'accordo sui dazi tra Stati Uniti ed Europa. Trattative avanti a oltranza. Bruxelles prepara, per lunedì, una possibile...

Dazi Usa, Meloni annulla gli impegni: vertice d’emergenza del governo; Dazi, la strategia Meloni: “Modello britannico” per salvare l’export italiano; Dazi, nuovo vertice d'emergenza nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Meloni e l'ultima mediazione su guerra e dazi: convincere Trump a chiudere - Si sono salutati con un «a presto» e con la promessa di risentirsi a stretto giro. Riporta ilgazzettino.it

Meloni su dazi e Ucraina: "Ho sentito Trump, spero in sviluppi positivi" - Sulle tariffe: "Soddisfatti per dialogo, ma non posso dire cosa accadrà" ... Come scrive tg.la7.it