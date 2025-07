Simone Cristicchi ‘un tour estivo per i 20 anni di carriera’ | tappa anche in Campania

Simone Cristicchi torna in scena con un entusiasmante tour estivo, celebrando 20 anni di carriera. Un viaggio tra musica, emozioni e innovazione, che lo vede reinventarsi rinnovando pezzi storici e portando sul palco le sue influenze più sorprendenti, dal punk rock al grunge. La sua passione per la performance e la capacità di sorprendere il pubblico sono il cuore pulsante di questo nuovo capitolo. E la Campania? Non mancherà!

Tempo di lettura: 2 minuti "Tornare in tour? Per me è reinventarsi. Non solo perché ci sono i brani nuovi, ma perché mi diverto anche a riarrangiare quelli di qualche anno fa. Pochi lo sanno, ma nel mio passato c'è anche il punk rock, il grunge. Il mio primo gruppo era una cover band dei Nirvana". Parola di Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore, in partenza con il suo nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, al via il 12 luglio dal Forte di Bard (AO) e per un mese in giro per l'Italia con tappe a Verona, Cervere (CN), Fiesole, Palmanova (UD), Marina di Pietrasanta (LU), Catona (RC), Mesagne (BR), Paestum (SA).