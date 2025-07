maltempo la conta dei danni nella bergamasca

maltempo, fortunatamente, feriti gravi o tragedie. La comunità bergamasca si sta già organizzando per affrontare i danni e ricostruire più rapidamente possibile. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e sostenere chi sta lavorando instancabilmente per ristabilire la normalità nella zona colpita.

A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Bergamasca, in particolare nella Bassa, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha registrato oltre 150 chiamate e già effettuato 32 interventi, ne ha in corso altri 14 e ulteriori 107 richieste di intervento di minore entità sono in attesa di essere evase. Nonostante la gravità della perturbazione e di alcuni degli episodi che hanno richiesto l'intervento dei pompieri, non si sono registrati feriti. Gli interventi hanno riguardato in particolare i comuni di Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Cassano d'Adda (Milano), Treviglio, Castel Rozzone, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it