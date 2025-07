Studente con DSA e BES viene bocciato famiglia fa ricorso al TAR e lo vince | La docente di inglese ha ignorato il PDP niente PC né verifiche adattate SENTENZA

La vittoria al TAR di una famiglia che ha contestato la bocciatura del loro figlio con DSA e BES apre un importante precedente nel mondo dell’istruzione. Nonostante le verifiche non adattate e il mancato rispetto del PDP, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello studente a un percorso scolastico equo. Questa sentenza sottolinea come il rispetto delle norme e dei diritti degli studenti con bisogni speciali sia fondamentale per garantire un’educazione inclusiva e giusta.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza n.48952025 del 1° luglio, ha accolto il ricorso di uno studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, annullando la decisione di non ammissione alla classe quinta per insufficienza in lingua inglese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

