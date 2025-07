Leone XIV | Oggi a Castel Gandolfo per un breve periodo di riposo

Oggi, il Papa Leone XIV si gode un momento di serenità a Castel Gandolfo, invitando tutti a dedicare tempo alla propria salute e spiritualità. Durante l’Angelus, ha augurato a credenti e non di trovare rinnovamento nel riposo. Nel pomeriggio, il trasferimento ai Castelli romani segna un altro passo in questa pausa rigenerante. Un’occasione per riflettere sull’importanza di prendersi cura di sé e alimentare il proprio spirito.

Il Papa all'Angelus: "Auguro a tutti di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito". Il trasferimento ai Castelli romani nel pomeriggio.

Papa Leone XIV parte per la sua prima pausa estiva a Castel Gandolfo dove si tratterrà fino al 20 luglio. Papa Prevost ripristina la tradizione delle vacanze papali nella storica residenza Vai su X

#CastelGandolfo riabbraccia il Papa. Dopo dodici anni il paese si prepara a riaccogliere un Pontefice in villeggiatura. Leone XIV arriva il 6 luglio e i residenti raccontano emozioni, ricordi e aspettative in vista di questo ritorno che segna una svolta nel rapporto Vai su Facebook

Papa Leone XIV in pausa a Castel Gandolfo: riposo, tennis e lavoro alla sua prima enciclica - Papa Leone XIV si prende una meritata pausa estiva a Castel Gandolfo dopo due mesi intensi di pontificato. Riporta msn.com