Taremi Inter l’iraniano verso l’Italia | il club nerazzurro pronto a cedere l’attaccante con la ripresa dei voli internazionali in Iran

Dopo settimane di speculazioni, il ritorno di Mehdi Taremi in Italia sembra ormai imminente. Con la riapertura dei voli internazionali dall'Iran, l'Inter si prepara a cedere il suo prezioso centravanti, aprendo nuovi scenari nel mercato europeo. La possibilità di vederlo presto indossare nuovamente la maglia nerazzurra entusiasma tifosi e addetti ai lavori. Resta solo da attendere l’ufficialità , ma le anticipazioni sono promettenti: il prossimo step potrebbe cambiare le sorti dell’attacco interista.

Taremi Inter, il centravanti torna in Italia: il club nerazzurro pronto a cederlo con la riapertura dei voli. Con la ripresa dei voli internazionali in Iran, si muove il mercato nerazzurro: Mehdi Taremi dovrebbe partire per l'Italia già la prossima settimana, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Daniele Mari. L'attaccante iraniano, da tempo nel mirino di diversi club, è al centro di una possibile cessione da parte dell'Inter. Dopo un periodo di stallo dovuto alle restrizioni di viaggio causate dalle tensioni legate al conflitto tra Iran e Israele, la riapertura degli aeroporti internazionali in Iran accelera le trattative.

