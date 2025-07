Ivanisevic | Panichi e Badio? Scelta strana ma Sinner è maturo e sa quello che fa

Goran Ivanisevic, leggenda del tennis e attuale coach di Tsitsipas, analizza con profondità e passione le ultime sfide sui campi più prestigiosi. Dalla finale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz alle scelte strategiche come quelle di Panichi e Badio, la sua visione offre un punto di vista unico sul mondo del tennis. Ecco le sue parole sulla finale del...

Goran Ivanisevic, ex tennista ed oggi coach (di Tsitsipas), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ha parlato di Wimbledon, dei principali favoriti alla conquista del titolo soffermandosi anche sulla finale al Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dell’altoatesino ha commentato anche la decisione di licenziare Panichi e Badio alla vigilia del torneo. Le parole di Goran Ivanisevic. Sulla finale del Roland Garros: «Non penso che sia esagerato dire che sia stata la migliore finale della storia al Roland Garros. C’era la tecnica, l’emotività, l’intensità, non mancava nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ivanisevic: «Panichi e Badio? Scelta strana, ma Sinner è maturo e sa quello che fa»

In questa notizia si parla di: ivanisevic - panichi - badio - scelta

Ivanisevic: «Panichi e Badio? Scelta strana, ma Sinner è maturo e sa quello che fa»; Ivanisevic: Sull'erba il migliore è ancora Nole. Sinner e i fisioterapisti? Scelta strana, ma...; Ivanisevic A BOMBA: “Wimbledon? Occhio Sinner, Djokovic è ancora il favorito. E Jannik sull’erba non ha mai battuto Nole. Via Badio e Panichi? Una scelta strana perché…” Poi su Alcaraz, Zverev, Tsitsipas, e i nomi del tennis da non sottovalutare….

Ivanisevic: «Panichi e Badio? Scelta strana, ma Sinner è maturo e sa quello che fa» - Goran Ivanisevic, ex tennista ed oggi coach, ha parlato delle principali vicende del mondo della racchetta ai microfoni della Gazzetta. Si legge su ilnapolista.it

Ivanisevic A BOMBA: “Wimbledon? Occhio Sinner, Djokovic è ancora il favorito. E Jannik sull’erba non ha…” - Da Wimbledon arrivano le prime sentenze pesanti e a parlare è Goran Ivanisevic: per il coach Sinner ha qualcuno da temere e quel qualcuno non è Carlos Alcaraz. Scrive mowmag.com