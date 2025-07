Strage Corinaldo condannato esce dal carcere per laurearsi e sparisce

La strage di Corinaldo ha sconvolto l’Italia, lasciando un segno indelebile nel cuore di molti. Ora, Andrea Cavallari, uno dei membri della famigerata ‘banda dello spray’ condannato a 11 anni, sorprende tutti: dopo aver ottenuto la libertà per laurearsi, è misteriosamente scomparso. Una storia che solleva interrogativi inquietanti sulla giustizia e sulla fuga dalla verità. Cosa si nasconde dietro questa sparizione?

Strage Corinaldo: Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della ‘ banda dello spray ‘, che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 provocarono, a Corinaldo, in provincia di Ancona, la morte di cinque minorenni e di una mamma di 39 anni all’interno della discoteca ‘Lanterna Azzurra’ durante un concerto di Sfera Ebbasta, non è più rientrato in carcere a Bologna, dove era detenuto dopo la condanna a 11 anni, dopo essere uscito per un permesso premio per la discussione di laurea. La fuga il 3 luglio. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, tutto sarebbe accaduto il 3 luglio quando il giovane ha lasciato il carcere senza la scorta della penitenziaria, ma insieme alla famiglia, per andare a discutere la tesi in Scienze Giuridiche, facoltà che frequenta all’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Corinaldo, condannato esce dal carcere per laurearsi e sparisce

Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere ler la laurea ma non rientra - Dopo aver scontato la condanna per la tragedia di Corinaldo, Andrea Cavallari aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere di Dozza per partecipare alla laurea, ma da quel giorno si sono perse le sue tracce.

