Musica San Siro in delirio per Ultimo | Parlo solo con le mie canzoni

San Siro esplode di emozioni: Ultimo conquista il cuore dei suoi fan con uno spettacolo indimenticabile. In una serata dedicata esclusivamente alla musica, l’artista romano ha dimostrato che le parole sono superflue quando si hanno canzoni così potenti da parlare da sole. Due ore di pura energia e passione, un concerto che resterà nel cuore di tutti. E così, con le sue melodie, Ultimo dimostra ancora una volta che la musica è l’unico linguaggio che conta.

San Siro in delirio per il concerto di Ultimo. "Dicono che parlo poco, ma questo è un concerto fatto di canzoni. Quello che devo dire lo dico con le canzoni". E così è stato. Pochi fronzoli, niente spazio per bandiere, discorsi politici e proteste. Due ore di musica e fan in delirio. Ultimo è pura musica, per due ore e più di vibrazioni forti con i fan in delirio fin dal suo ingresso sul palco. Il 29enne artista romano conquista San Siro con la sua musica travolgente e lo fa con uno spettacolo coinvolgente. Nella prima delle due date milanesi, entrambe sold out, la nuova star dei live italiana riesce ancora una volta a cambiare le regole del gioco, attaccando subito con un pezzo potente come 'Dove il mare finisce', seguito da 'Colpa delle favole' e 'Quei bravi ragazzi' che fa cantare a squarciagola tutto lo stadio.