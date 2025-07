In arrivo maltempo dall' Europa rischio supercelle a Nord Italia

Preparatevi al brusco cambiamento: dall'Europa sta arrivando un'ondata di maltempo che potrebbe scatenare supercelle, impressionanti sistemi temporaleschi capaci di raggiungere i 12 km di altezza, con il rischio di forti nubifragi e fenomeni estremi nel Nord Italia. La nostra regione si trova sotto una minaccia reale, ma conoscere in anticipo i segnali ci aiuta a proteggerci. Restate aggiornati per affrontare con sicurezza questa sfida atmosferica.

In arrivo sull'Italia, in particolare sulle regione settentrionali, un fronte di grande instabilitĂ in discesa dal Nord Europa che destabilizzerĂ l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi. Un cambio che dopo il caldo record porta con sè il rischio della formazione delle "temibili supercelle: immensi sistemi temporaleschi alti fino a 1012 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita, in termine tecnico, mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso". A fare il punto è Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma l'imminente fase di maltempo in arrivo sull'Italia favorendo anche un deciso abbassamento delle temperature specie su alcune regioni ma anche possibili grandinate e forti raffiche di vento fino a 90-100 kmh, con la formazione di eventi chiamati in gergo downburst. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In arrivo maltempo dall'Europa, rischio supercelle a Nord Italia

