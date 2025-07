Banda dello spray fuga clamorosa | esce dal carcere per laurearsi e sparisce

Una fuga da brivido quella della banda dello spray: Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo, ha approfittato di un permesso premio per uscire dal carcere e laurearsi, ma invece di tornare in cella, si è dileguato nel nulla insieme alla fidanzata. La sua clamorosa evasione solleva domande inquietanti sulla sicurezza e sulle falle del sistema penitenziario. La caccia al latitante è ormai aperta.

Il permesso per sostenere la discussione della sua tesi di laurea usato per fuggire e darsi alla macchia insieme alla fidanzata: Andrea Cavallari, uno dei componenti della ‘banda dello spray' che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 avevano provocato la morte di sei persona all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, è attualmente irrintracciabile e sarebbe fuggito sfruttando il permesso premio del Tribunale di Sorveglianza. Il 26 enne, condannato a 11 anni e 10 mesi e detenuto nel carcere di Bologna, era stato arrestato nell'agosto del 2019 per i fatti avvenuti ad Ancona durante il concerto di Sfera Ebbbasta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Banda dello spray", fuga clamorosa: esce dal carcere per laurearsi e sparisce

