Ecco la strategia italiana dietro la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina

La decisione del governo Meloni di ospitare a Roma la conferenza URC2025, prevista per il 10 e 11 luglio 2025, testimonia l’impegno costante dell’Italia nel supportare la ricostruzione dell’Ucraina. Un passo strategico per consolidare alleanze e pianificare con anticipo la fase post-bellica. La quarta Conferenza rappresenta un tassello chiave in questa impegnativa serie di iniziative volte a garantire stabilità e risorse per un futuro di pace e rinascita.

La decisione del governo Meloni di tenere nella capitale italiana la conferenza URC2025 il 10 e 11 luglio 2025 racconta di un impegno costante che Palazzo Chigi ha profuso in questi lunghi anni di guerra, assieme alla consapevolezza che una riflessione a più cervelli sulla fase due, ovvero quando cesseranno le armi, vada programmata con netto anticipo. In questo senso la quarta Conferenza per la ripresa dell’Ucraina si inserisce nella serie annuale di eventi politici di alto livello dedicati alla rapida ripresa e alla ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina, dove spiccherà il ruolo delle imprese italiane accanto alla necessità di una rete di protezionesicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco la strategia italiana dietro la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina

