TFA sostegno X ciclo presentazione della domanda scade tra il 7 e il 16 luglio Chi può iscriversi in più Università CHIARIMENTI

Se sei interessato al TFA sostegno per il ciclo 2024/25, sappi che le domande sono aperte dal 7 al 16 luglio 2025, secondo quanto stabilito dal DM n. 436 del 26 giugno 2025. Ma puoi iscriverti in più di un’università ? E quali sono i chiarimenti principali sulla procedura? Scopri tutto nel nostro articolo e preparati al meglio per questa importante occasione di formazione.

TFA sostegno X anno accademico 202425 indetto con dm n. 436 del 26 giugno 2025: le Università hanno pubblicato i bandi e risultano aperte le domande di partecipazione. Da domani lunedì 7 luglio alla data ultima del 16 luglio, tutte le scadenze. E' possibile iscriversi in più Università ? Chiarimenti.

GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero - Se sei tra i candidati che otterranno l'abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno, segna in agenda il periodo dal 16 giugno al 3 luglio 2025: sarà il momento di sciogliere la riserva e inserirsi nell'elenco aggiuntivo delle GPS per l’anno scolastico 2025/26.

