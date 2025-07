La Cia spiava Oswald prima dell' attentato a JFK | il dossier riaperto e la rivelazione che cambia tutto

Un nuovo dossier riaperto getta luce su un inquietante retroscena: la CIA spiava Oswald prima dell’attentato a JFK. George Joannides, coinvolto in attività segrete, avrebbe avuto un contatto diretto con Lee Harvey Oswald mesi prima dell’omicidio del presidente. Questa rivelazione cambia radicalmente la nostra comprensione degli eventi e delle responsabilità nascoste dietro uno dei momenti più oscuri della storia americana. È un pezzo di verità che non può essere ignorato.

