Quei momenti d’oro che hanno segnato le diverse epoche Il saggio di Savona

In un’atmosfera suggestiva all’Oasi di Cufra, tra le acque tranquille di Sabaudia, si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Paolo Savona, “Chi ha cambiato il mondo”. Un’occasione unica per riflettere sui momenti d’oro che hanno segnato le diverse epoche della storia mondiale, attraverso l’esperienza e la visione di uno dei protagonisti più influenti del panorama economico e politico italiano. Scopriamo insieme i suoi spunti illuminanti.

Nella splendida cornice dell’Oasi di Cufra, il grande albergo bianco che si affaccia nelle acque del mare di Sabaudia, si è svolta la presentazione dell’ultima fatica – Chi ha cambiato il mondo (Rubbettino) – di Paolo Savona, attuale presidente della Consob. Un curriculum infinito: come professore, economista, civil servant dai mille incarichi, compresi quello di ministro in diverse occasioni. A commentarne le gesta, alla presenza del Prefetto di Latina, Vittoria Ciamarella: Luigi Tivelli, presidente di Academy di cultura e politica Giovanni Spadolini, nonché curatore della rassegna “l’Oasi dei libri”, che si protrarrà per diverse settimane (una ventina di titoli in programma); Gianfranco Sciscione, presidente del gruppo GoldTV; Alessio Gallicolas vicedirettore del quotidiano Il Tempo; e il sottoscritto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Quei “momenti d’oro” che hanno segnato le diverse epoche. Il saggio di Savona

In questa notizia si parla di: savona - diverse - quei - momenti

Paroli: “Due porti, regole diverse. Per Genova-Savona è ora di cambiare” - Matteo Paroli, presidente in pectore dei porti di Genova e Savona, ha illustrato ieri in audizione alla commissione Trasporti della Camera la necessità di riformare le regole che governano i due scali.

Quei “momenti d’oro” che hanno segnato le diverse epoche. Il saggio di Savona; PS Tracker arriva nei pronto soccorso di Savona e della Spezia; PS Tracker, arriva anche nei Pronto Soccorso di Savona e La Spezia.

Quei “momenti d’oro” che hanno segnato le diverse epoche. Il saggio di Savona - “Chi ha cambiato il mondo” è un saggio che attraversa mezzo secolo di trasformazioni economiche, politiche e tecnologiche. formiche.net scrive

Savona si accende con i “Giovedì di luglio”: in piazza Sisto Silvia Mezzanotte, i Patagarri, Raf e Alex Britti - Generazioni musicali è il titolo 2025 del Savona Downtown Music Festival, scelto per raccontare il percorso musicale tra le diverse generazioni che verrà fatto dagli artisti che si esibiranno ... Segnala msn.com