Sparito il condannato per la strage di Corinaldo

Di Andrea Cavallari si sono perse le tracce dallo scorso 3 luglio: è uscito dalla Dozza per la proclamazione ma dopo la cerimonia è sparito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sparito il condannato per la strage di Corinaldo

Esce dal carcere per laurearsi e poi fugge. Il detenuto latitante era stato condannato per la strage di Corinaldo - Il laureato latitante è Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre di sette anni fa spruzzò uno spray al peperoncino nella discoteca Lanterna ... Si legge su rtl.it