Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo L’Isola dei Famosi | il corpo ha ceduto al rientro

Dopo la prova estrema e le sfide vissute sull’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha avuto un autunnale ritorno alla realtà, finendo in ospedale a causa del suo intenso calo di peso, passato da 221 a 194 chili in meno di due mesi. La sua esperienza ha lasciato il segno, dimostrando come l’adrenalina e le emozioni possano incidere sulla salute. Ora, ci chiediamo: quanto questa avventura ha davvero lasciato il segno sul suo corpo e sulla sua vita?

Da 221 a 194 chili in meno di due mesi: la permanenza sull'Isola ha avuto un impatto significativo sul fisico del concorrente. Il ritorno in Italia è stato segnato da un passaggio in ospedale. Mercoledì 2 luglio si è conclusa l'edizione de L'Isola dei Famosi con la vittoria di Cristina Plevani. Sul podio, insieme a lei, anche Mario Adinolfi e Jey Lillo. Proprio Adinolfi, tra i protagonisti più discussi di questa stagione, è stato ricoverato in ospedale al rientro dall'Honduras. Nessuna emergenza, ma un episodio che ha comunque attirato l'attenzione del pubblico. Il percorso di Mario Adinolfi: quasi 30 chili in meno Il giornalista, durante la sua permanenza a Cayo Cochinos, ha affrontato un significativo dimagrimento: in totale ha perso più di trenta chili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo L’Isola dei Famosi: il corpo ha ceduto al rientro

