Caldo estremo e grandine in Italia il cambiamento climatico costa fino a 6mila euro

Clima impazzito, estati roventi e grandinate devastanti stanno lasciando il segno in Italia, che si conferma tra i Paesi più colpiti dai costi del cambiamento climatico. Le conseguenze economiche sono già evidenti, con danni che possono arrivare fino a 6.000 euro per famiglia. Se non interveniamo subito, le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio prevedono che nel 2050 il prezzo da pagare sarà ancora più salato, mettendo a rischio il nostro futuro e quello del pianeta.

L’Italia è uno dei Paesi che pagano il conto più alto per il cambiamento climatico. Lo dimostrano le estati sempre più calde e gli eventi estremi sempre più frequenti, che mettono in ginocchio un territorio già di per sé fragile. Quanto costa il cambiamento climatico agli italiani. Ma la conferma arriva anche dai dati economici: secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, se non si invertirà la rotta, nel 2050 il cambiamento climatico potrebbe costare al nostro Paese fino a 100 miliardi di euro l’anno, pari a cinque punti di Pil. Un prezzo altissimo, che si traduce in vite spezzate e danni ingenti a infrastrutture, agricoltura, economia e salute pubblica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caldo estremo e grandine in Italia, il cambiamento climatico costa fino a 6mila euro

In questa notizia si parla di: cambiamento - climatico - italia - costa

“Mai come ora. Un pianeta in corsa verso il precipizio”: l’appello di Greenpeace contro il cambiamento climatico in un video con le musiche dei Subsonica - Mai come ora, il nostro pianeta corre verso il precipizio. Greenpeace lancia un appello urgente contro il cambiamento climatico attraverso un video evocativo, accompagnato dalle sonorità dei Subsonica.

Il sondaggio sul cambiamento climatico: il 40% degli italiani non è affatto preoccupato e considera esagerati gli allarmi dilaganti Vai su Facebook

Quanto ci costa il clima che cambia: in gioco per l’Italia 100 miliardi di euro; Dove vivere nel mondo per sfuggire al cambiamento climatico; Quanto costa all’Italia la crisi climatica?.

Ambrosetti, il cambiamento climatico costa 284 euro per abitante - Il cambiamento climatico costa all'Italia 284 euro per ogni abitante, 5 volte in più rispetto al 2015 e più che in ogni altro paese dell'Ue. Segnala ansa.it

Surriscaldamento climatico, il mare più caldo del Mediterraneo è in Sardegna - Il Mediterraneo è sottoposto alle minacce del cambiamento climatico: lo ribadisce Chiara Campione, direttrice di Greenpeace Italia, che spiega come le mappe di Copernicus abbiano mostrano ondate di ca ... Da tg24.sky.it