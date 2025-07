Carboni Inter l’attaccante verso il Grifone | il club nerazzurro riflette il Genoa spinge

Il futuro di Valentín Carboni si tinge di rossoblù, con il Genoa che spinge forte per assicurarsi le sue qualità. I contatti tra Inter e Genoa sono serrati, con l’obiettivo di trovare la formula migliore per valorizzare il talento argentino classe 2005 senza rinunciare al suo potenziale. Dopo aver mostrato le sue capacità al Monza, Carboni si prepara a una nuova sfida tra Marassi e San Siro, un passaggio cruciale per la sua crescita.

Carboni Inter, il punto sul futuro dell'argentino tra Marassi e San Siro: il nodo è la formula. Il futuro di Valentín Carboni si tinge di rossoblù. I contatti tra Inter e Genoa per il talento argentino classe 2005 sono ben avviati, con una volontà comune: trovare la soluzione giusta per far crescere il giocatore senza rinunciare al suo potenziale. Dopo la stagione al Monza, Carboni ha dimostrato di essere pronto per un ruolo da protagonista in Serie A. Il Genoa, con il progetto tecnico di Patrick Vieira, rappresenta una destinazione ideale: ambiziosa, stabile, con spazio per i giovani. Il "Grifone" spinge, e l'Inter osserva con attenzione: l'obiettivo è valorizzare un talento che in casa nerazzurra è considerato tra i più puri della nuova generazione.