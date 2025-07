Presentazione rapporto nazionale Le prove Invalsi 2025 messaggio di Fontana

Il 9 luglio a Roma, si sveleranno i risultati delle prove Invalsi 2025 in un evento di grande rilievo. Alla presentazione, prevista alle 15.30 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, parteciperà il Presidente Fontana con un messaggio di saluto speciale. Un momento cruciale per riflettere sul futuro dell’istruzione in Italia, trasmesso in diretta webtv per coinvolgere cittadini e operatori del settore. Resta con noi per scoprire i dati e le novità che plasmeranno il nostro sistema scolastico.

ROMA – Mercoledì 9 luglio, alle ore 15.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerĂ la Presentazione del Rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2025”. Previsto nell’occasione un messaggio di saluti del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Presentazione rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2025”, messaggio di Fontana

