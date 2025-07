Hai meno di un mese per salvare le tue password di Microsoft | cosa fare per non perderle

Se utilizzi Microsoft Authenticator per gestire le tue password, è fondamentale intervenire prima di agosto: senza una corretta sincronizzazione, rischi di perdere tutte le credenziali salvate. Ma niente paura, ti guideremo passo passo attraverso le semplici istruzioni per esportare o sincronizzare i tuoi dati, assicurandoti di mantenere al sicuro tutte le tue password e continuare a usarle senza interruzioni. Continua a leggere e proteggi il tuo patrimonio digitale!

