Una notte di paura a Punta Marina, dove un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Ravenna per una rapina aggravata ai danni di un coetaneo. L'intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in flagranza e all’emissione del divieto di ritorno in città per tre anni. Un episodio che sottolinea l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei giovani durante la movida. La vicenda continua a far discutere sulla tutela dei minori e sulla prevenzione della criminalità giovanile.

Ravenna, 6 luglio 2025 – E’ finito in manette in quasi flagranza di reato per rapina. Nei suoi confronti il Questore di Ravenna ha emesso il provvedimento del foglio di via con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni. Stiamo parlando del giovane arrestato alle prime luci dell ’alba di ieri (sabato), a Punta Marina, dalla Polizia di Stato della Questura di Ravenna. L'accusa è di r apina aggravata ai danni di un minore. L’intervento della Squadra Volanti, già presenti in zona movida, è scattato intorno alle 4,45 quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un minorenne in evidente stato di agitazione, il quale riferiva di essere stato appena rapinato e inseguito da un individuo che brandiva un oggetto metallico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina un minorenne a Punta Marina nella zona della movida: arrestato

