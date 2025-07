Esperienze extracorporee | cause significato e nuovi studi sul fenomeno fuori dal corpo

Le esperienze extracorporee, spesso chiamate OBE, rappresentano un affascinante mistero che attraversa sia il campo spirituale che quello scientifico. Sono momenti in cui si avverte di uscire dal proprio corpo, percependo il mondo da una prospettiva sconosciuta e coinvolgente. Circa recenti studi e nuove teorie stanno finalmente svelando i meccanismi neurologici e le possibili cause di questi fenomeni, aprendo la strada a una comprensione più profonda di ciò che accade quando l'anima e la mente si incontrano al confine tra realtà e visione…

Le esperienze extracorporee, spesso indicate con l'acronimo OBE (Out of Body Experience), sono fenomeni in cui una persona percepisce di trovarsi al di fuori del proprio corpo fisico, osservandosi dall'alto come se fosse una sorta di entità separata o spirito fluttuante nell'aria. Queste sensazioni misteriose hanno da sempre affascinato filosofi, scienziati e studiosi, trovandosi al confine tra esperienze spirituali e fenomeni neurologici. Circa il 10-20% della popolazione mondiale riferisce di aver vissuto almeno un episodio di OBE nel corso della vita. Le radici neurologiche e psicologiche delle OBE.