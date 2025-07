Juventus | mito nascente David lodato dal ct Marsch

Un nuovo capitolo si apre nel cuore di Torino: Jonathan David, il promettente talento che ha conquistato il plauso del ct Marsch, è pronto a diventare un’icona della Juventus. La sua firma fino al 2030 segna l’inizio di una leggenda moderna, un vento di speranza che alimenta i sogni dei tifosi e rinnova la passione bianconera. La storia di un mito nascente sta per essere scritta: e tu, sei pronto a farne parte?

Un vento di speranza soffia su Torino, e Jonathan David, come un mito di antiche storie, è arrivato per scriverne una nuova. La sua firma con la Juventus, un vincolo che lo lega fino al 2030, è il primo capitolo di un racconto che

