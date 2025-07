I problemi sono tanti e nessuno ci aiuta allora dobbiamo aiutarci tra di noi tra amiche

In un momento in cui i problemi delle donne sembrano moltiplicarsi senza un efficace supporto, è fondamentale unirsi e agire insieme. Come sottolinea Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, le amiche devono diventare alleate nel contrasto alla violenza, acquisendo competenze specifiche per fare la differenza. La creazione della prima Scuola nazionale permanente per le operatrici dei Centri antiviolenza rappresenta un passo importante in questa direzione, perché solo così possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale.

«Ci sono tante donne che vorrebbero aiutare i centri antiviolenza, ma ci vogliono le competenze perché ogni donna ha la sua storia. I problemi sono tanti e nessuno ci aiuta, allora dobbiamo aiutarci tra di noi, tra amiche». Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, racconta così le ragioni della nascita della prima Scuola nazionale permanente per le operatrici dei Centri antiviolenza, oggi alla Casa internazionale delle donne, a Roma.

