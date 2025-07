Monfalcone il Comune sfratta il centro islamico

L’associazione non aveva rispettato l’ordinanza di divieto come luogo di culto. L’immobile verrà acquisito dal municipio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Monfalcone, il Comune sfratta il centro islamico

In questa notizia si parla di: monfalcone - comune - sfratta - centro

Oggi sui quotidiani LIBERO, La VERITÀ e Il TEMPO (che ringraziamo) per dire con determinazione che in Italia la legge si rispetta! Ora il Tavolare ha registrato l’immobile del centro islamico al comune di Monfalcone. Impugneranno? Certo, ma noi parliamo Vai su X

"Legge violata", l'immobile torna al Comune di Monfalcone: non sarà più una moschea abusiva - Si tratta di una vera e propria vittoria della Lega: a Monfalcone l’immobile di via Duca d’Aosta, noto come sede del centro islamico ... Riporta iltempo.it

Due serate di pizza, musica dal vivo e saldi: Monfalcone accende l’estate - MONFALCONE (GORIZIA) – Il centro cittadino si prepara a diventare il cuore pulsante dell'estate con "Pizza in Piazza - Scrive nordest24.it