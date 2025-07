L’America Party di Musk | cosa può succedere

L’America Party di Elon Musk sta attirando l’attenzione come potenziale forza rivoluzionaria nel panorama politico statunitense e oltre. Questa mossa potrebbe non solo ridisegnare le dinamiche politiche negli USA, ma anche influenzare profondamente gli equilibri in Europa. Ma quali sono le reali implicazioni di questa iniziativa? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere e quali sfide si prospettano all’orizzonte.

La mossa è destinata a cambiare le dinamiche politiche negli Stati Uniti ma anche in Europa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’America Party di Musk: cosa può succedere

Musk fonda il suo partito ?America Party?, il miliardario: «Non viviamo in democrazia, vi restituiremo la libertà» - Il miliardario sudafricano Elon Musk ha annunciato con un post su X la nascita dell'America Party, un nuovo movimento che promette di restituire la libertà ai cittadini.

#Musk dice addio a #Trump e fonda l’#AmericaParty, il primo partito nato su X. A cosa mira davvero il miliardario sudafricano? Quanto può pesare alle prossime elezioni #Usa? Di Edoardo Lisi @edwardIT #ElezioniUSA Vai su X

Elon Musk ha annunciato la nascita di America Party. Creare un partito negli Stati Uniti è un’operazione complessa ma Musk dice di avere già in mente una strategia Vai su Facebook

American Party, il programma del nuovo partito di Elon Musk - Elon Musk lancia il suo “America Party” per rompere il duopolio politico USA e combattere il deficit. Secondo money.it

Musk annuncia la nascita di un terzo partito, l'America Party - La sfida a Trump del miliardario dopo un sondaggio su x, 'vi restituiremo la libertà' con l'aumento del deficit gli Usa andranno in bancarotta (ANSA) ... Da ansa.it