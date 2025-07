ASviS | il Piano sociale per il clima non riuscirà a proteggere persone e imprese vulnerabili

Il Piano Sociale per il Clima dell'ASviS si trova di fronte a una sfida cruciale: come proteggere persone e imprese vulnerabili senza gravare sui cittadini. La transizione verso la neutralità climatica è possibile, ma richiede un'attenta analisi di fattori come gli impatti del prezzo del carbonio e l’Emissions Trading System 2 (ETS). Con l'entrata in vigore dal 2027, il Sistema deve adattarsi per garantire equità e sostenibilità , affinché nessuno venga lasciato indietro nel processo di trasformazione ambientale.

di Ivan Manzo della Redazione ASviS presieduta dal prof. Enrico Giovannini registrato sul sito ASviS il 23 giugno 2025 Contribuire alla transizione verso la neutralità climatica senza gravare sulle spalle dei cittadini è possibile. Occorre però tener conto di una serie di fattori, tra cui gli impatti del prezzo del carbonio, anche alla luce dell’ Emission trading system 2  ( Ets ). Con l’entrata in vigore posta al primo gennaio 2027, il Sistema di scambio di quote di emissioni ingloberà quelle relative al settore degli edifici e del trasporto su strada, coinvolgendo una serie di piccole e medie imprese che sfuggono all’attuale Ets. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

