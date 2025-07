Chiara Ferragni Francesca è diventata mamma bis Il commento dell’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni, la regina del web e dell’imprenditoria digitale, ha appena condiviso un dolce momento di famiglia: la nascita della secondogenita, Lea, della sorella Francesca. Nonostante si trovi in vacanza con i suoi due figli, Chiara ha saputo regalare parole di affetto e gioia per questo nuovo capitolo. Un sentimento di amore incondizionato che testimonia come, anche lontano, la famiglia sia sempre al primo posto.

Chiara Ferragni, la sorella Francesca dopo la nascita di Edoardo è diventata nuovamente mamma nelle scorse ore. E' nata la piccola Lea ed ha allargato la famiglia inondandola nuovamente di amore. La nota imprenditrice Chiara Ferragni si trova in vacanza con i suoi due figli ma ha commentato il post della sorella Francesca annunciando: "Sono di nuovo zia". Francesca Ferragni, influencer e odontoiatra, ha reso ufficiale con grande gioia l'arrivo del suo secondo figlio.

