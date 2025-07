Reunion degli Oasis a Cardiff siamo stati alla seconda data ed ecco il nostro racconto del concerto e non solo

L’atmosfera era infuocata a Cardiff, dove i fan di tutta Europa, Italia inclusa, si sono radunati per vivere un concerto leggendario degli Oasis. Alla seconda data della reunion, i fratelli Gallagher e la band hanno regalato due ore di pura energia, musica che ha travolto il pubblico e lasciato tutti senza fiato. Un’esperienza indimenticabile che dimostra come, nonostante gli anni, il loro spirito rock resti intatto. E, davvero, non gli si poteva chiedere di più.

In una cittadina letteralmente presa d'assalto dai fan di tutta Europa (Italia compresa), i fratelli Gallagher e la band hanno portato in scena due ore piene di ritmo e pura energia. E, davvero, non gli si poteva chiedere di più. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Reunion degli Oasis a Cardiff, siamo stati alla seconda data ed ecco il nostro racconto del concerto (e non solo)

In questa notizia si parla di: reunion - oasis - cardiff - siamo

Richard Ashcroft: “Ho spiegato a Noel Gallagher che potevo essere la persona giusta per aprire il tour della reunion degli Oasis” - Richard Ashcroft ha rivelato di aver confidato a Noel Gallagher di poter essere la persona giusta per aprire il tour di reunion degli Oasis.

Parte oggi da Cardiff il tour reunion degli Oasis. A Deejay Chiama Italia, il discografico italiano che da 30 anni lavora con Noel e Liam: "Siamo diventati amici" Vai su Facebook

Dopo 16 anni di silenzio, litigi e interviste velenose, Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme sul palco. La prima data della reunion degli #Oasis è a Cardiff. Noi c’eravamo e vi raccontiamo tutto…* Leggi l'articolo su MOW Vai su X

Siamo stati alla seconda data della reunion degli Oasis a Cardiff, ecco il nostro racconto del concerto (e non solo); Oasis, reunion per 74 mila a Cardiff: Hello, siamo tornati; Oasis Live 2025, Noel e Liam Gallagher sono tornati più forti di prima. E per restare.

Oasis, reunion per 74 mila a Cardiff: "Hello, siamo tornati" - Di fronte a un pubblico estasiato, la band ha scelto di riprendere le esibizioni dal vivo dopo 16 ... Secondo msn.com

Gli Oasis, insieme dopo 16 anni, cantano Wonderwall con il pubblico a Cardiff: “Siamo felici di essere tornati” - A Cardiff nella serata di venerdì 4 luglio, si è tenuto il primo concerto della reunion degli Oasis. Segnala fanpage.it