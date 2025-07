Estensione della metropolitana a Genova i ritardi si aggravano La Cgil | Rischio esuberi

L’estensione della metropolitana a Genova si trasforma in un fronte caldo: i ritardi si accumulano, e la Cgil mette in allerta sul rischio di esuberi. I cantieri di Certosa e San Fruttuoso avanzano a rilento, mentre Ferrante evidenzia progressi più concreti a Corvetto. La tensione tra sindacati e amministrazione cresce, alimentando il timore di ulteriori complicazioni che potrebbero rallentare una delle opere più attese per la futuro della città.

I cantieri di Certosa e di San Fruttuoso sono lontani dalla conclusione. Ferrante: "Procede meglio quello di Corvetto". Sindacati in fibrillazione.

